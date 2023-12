Schon der 1. Advent war weiß, und auch die neue Woche startet in Hamburg mit Schneefall. Den Kindern gefällt es.

Wetter Schnee in Hamburg: Arbeit für die Räumdienste

Hamburg. Leichter Schneefall hat am Montagvormittag Teile Hamburgs in eine Winterlandschaft verwandelt. Kinder nutzte den frischen Pulverschnee etwa im Schanzenpark fürs Rodeln. Dutzende Kinder und ihre Eltern rasten hier am Vormittag mit ihren Schlitten den kleinen Hügel runter.

Für Verkehrsteilnehmer brachte der Schnee einige Behinderungen mit sich. Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg war jedoch gut vorbereitet und früh im Einsatz, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Wir waren mit über 700 Leuten und 300 Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs“, sagte er. Das Team fange mit den Hauptverkehrsstraßen an, auch ausgewählte Radwege würden gestreut oder geräumt. Ziel sei es, einen sternförmigen Zugang in die Stadt zu haben.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Montag mit insgesamt bis zu fünf Zentimeter Neuschnee im Tagesverlauf. In der Nacht zum Dienstag werde von der Elbe her erneut aufkommender leichter Schneefall erwartet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg