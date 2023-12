Zoll stellt 1,5 Kilo Marihuana sicher

Hammoor/Kiel (dpa/lno). Das Hauptzollamt Kiel hat bei einer Fahrzeugkontrolle kurz vor Hammoor (Kreis Stormarn) 1,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Laut Polizeiangaben von Samstag haben die Drogen einen Straßenverkaufswert von rund 15.000 Euro.

Zuvor war der Wagen für eine Routine-Kontrolle von der Autobahn 1 auf einen Rastplatz gelotst worden. Der in Kiel zugelassene Wagen war Richtung Norden unterwegs. Auf dem Rücksitz des Autos fanden die Beamten am Donnerstag dann drei Vakuumbeutel mit Cannabisblüten.

Der 19-jährige Fahrer gab bei der Kontrolle an, die Drogen mit seinem gleichaltrigen Beifahrer in Hamburg abgeholt zu haben. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg