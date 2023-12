Sänger Sasha krank: Konzert in Hamburg verschoben

Fans des Pop-Sängers Sasha können sich auf Nachholtermine für krankheitsbedingt abgesagte Konzerte freuen, müssen aber auf einige Stationen der Tour verzichten. Für zehn der ursprünglich für Dezember geplanten Konzerte wurde ein Ersatztermin im Mai gefunden, wie die Agentur Semmel Concerts Entertainment am Freitag in Köln mitteilte. Die Auftritte in Erfurt, Siegen und Würzburg müssten leider ersatzlos gestrichen werden, hieß es. Es sei kein adäquater Ersatz gefunden worden. Das Konzert in der Barclays Arena soll am 16. Mai nachgeholt werden.

Köln/Hamburg (dpa/lno). Fans des Pop-Sängers Sasha können sich auf Nachholtermine für krankheitsbedingt abgesagte Konzerte freuen, müssen aber auf einige Stationen der Tour verzichten. Für zehn der ursprünglich für Dezember geplanten Konzerte wurde ein Ersatztermin im Mai gefunden, wie die Agentur Semmel Concerts Entertainment am Freitag in Köln mitteilte. Die Auftritte in Erfurt, Siegen und Würzburg müssten leider ersatzlos gestrichen werden, hieß es. Es sei kein adäquater Ersatz gefunden worden. Das Konzert in der Barclays Arena soll am 16. Mai nachgeholt werden.

Die Deutschland-Tour mit dem Titel „This Is My Time - Die Show“ hätte eigentlich am 1. Dezember in Siegen beginnen sollen. Sasha musste die Konzerte aber absagen. Er sei krank geworden, „und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen“, hatte er Anfang der Woche in einer Mitteilung erklärt. Er sei kurz vor einer Lungenentzündung, sein Arzt habe die Reißleine gezogen, sagte der Sänger, der aus NRW stammt und inzwischen in Hamburg lebt.

Die auf zehn Konzerte reduzierte Tour findet nun zwischen 14. und 26. Mai statt. Die Tickets für die Konzerte, die nachgeholt werden, behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit. Für Erfurt, Siegen und Würzburg könnten Tickets dort zurückgegeben werden, wo man sie gekauft habe.

