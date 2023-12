Hamburg Sea Devils kehren auch 2024 in den Volkspark zurück

Schon in der vergangenen Saison spielte das Football-Team im Stadion des Hamburger SV. Jetzt wird die Kooperation fortgesetzt. Der Gegner für die Partie am 14. Juli steht bislang nicht fest.

Hamburg (dpa/lno). Die Hamburg Sea Devils werden auch im nächsten Jahr ein Heimspiel in der European League of Football (ELF) im Volksparkstadion austragen. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, wird eine entsprechende Kooperation mit dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV fortgesetzt. Die Partie soll am 14. Juli ausgetragen werden. Der Gegner steht aber noch nicht fest.

Im vergangenen Jahr hatten 32 500 Zuschauer das Spiel gegen den aktuellen ELF-Meister Rhein Fire aus Düsseldorf verfolgt. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir die Zusammenarbeit mit einem so starken Partner wie dem HSV fortsetzen können“, sagte Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica. Sea-Devils-Sportdirektor Miguel Boock hat große Pläne: „Unser Ziel ist es, den Rekord zu brechen und die Marke von 40.000 Leuten im Stadion zu knacken.“

Die übrigen Heimspiele wollen die Hanseaten erneut im Stadion an der Hoheluft durchführen. Im kommenden Jahr starten 17 Teams aus neun Nationen in die vierte EFL-Saison. Das Endspiel soll am 24. September in der Arena des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ausgetragen werden.

