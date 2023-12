Weiterhin Sperrungen: Köhlbrandbrücke nach Wasserrohrbruch

Nach einem Wasserrohrbruch im Hamburger Hafen bleibt eine Fahrbahn zur Auffahrt auf die Köhlbrandbrücke weiterhin gesperrt. Am Freitag könne man erst damit beginnen, den Asphalt aufzuschneiden, um zum Rohrbruch vorzudringen, hieß es in einer Mitteilung von Hamburg Wasser. Deshalb wird der Verkehr auf dem betroffenen Roßdamm vorerst in beide Richtungen nur einspurig geleitet. Autofahrer und -fahrerinnen müssen sich sowohl stadteinwärts als auch -auswärts auf Verzögerungen einstellen.