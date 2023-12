Notfälle Geruchsbelästigung durch Leck in Raffinerie in Hemmingstedt

Ein Leck in der Raffinerie Heide in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) hat am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die Bevölkerung wurde gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten, teilte die Feuerwehr mit. Ein Leck in einer Zuleitung zur Herstellung von Benzin habe einen Stoff freigesetzt, der zu einer extremen Geruchsbelästigung führte. „Es besteht jedoch keine gesundheitliche Gefahr“, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Die Werksfeuerwehr habe das Leck bereits abgedichtet, der Einsatz sei damit beendet. Wegen des starken Nebels habe der Geruch zunächst nicht abziehen können.