Mensch bei Wohnzimmerbrand in Billstedt verletzt

Ein Mensch ist bei einem Wohnzimmerbrand in Hamburg-Billstedt am Freitagmorgen verletzt worden. Wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung wurde der Bewohner oder die Bewohnerin des betroffenen Einfamilienhauses in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Genauere Angaben zur Identität gab es zunächst nicht. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr stand das Wohnzimmer des Hauses aus noch unbekannter Ursache in Vollbrand. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.