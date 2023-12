Mann verletzt sich bei Sprung vom Balkon - Flucht

Beim Sprung von einem Balkon aus der zweiten Etage eines Wohnhauses in Hamburg ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie zu einem Streit im Stadtteil St. Pauli gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Personen von außerhalb zu Besuch bei mindestens einer Person in der Wohnung, als der Streit ausbrach.

Hamburg (dpa/lno). Beim Sprung von einem Balkon aus der zweiten Etage eines Wohnhauses in Hamburg ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie zu einem Streit im Stadtteil St. Pauli gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Personen von außerhalb zu Besuch bei mindestens einer Person in der Wohnung, als der Streit ausbrach.

Die zwei Besucher seien dann vermutlich vor der eintreffenden Polizei geflüchtet und vom Balkon gesprungen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Der Mann, der sich dabei am Fuß verletzte, konnte vorläufig festgenommen werden. Die zweite Person flüchtete. Daher ist nicht bekannt, ob auch sie sich Verletzungen zuzog. Ein Mensch in der Wohnung wurde ebenfalls verletzt.

