Betrug um mehr als 200.000 Euro: Wohnungen durchsucht

Zwei Männer sollen in Hamburg eine Firma für Metallrecycling um mehr als 200.000 Euro betrogen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 21 Jahre alter Mitarbeiter des Unternehmens in den vergangenen Monaten Schrottanlieferungen verbucht haben, die in Wahrheit gar nicht existierten, wie die Polizei Hamburg am Donnerstag mitteilte. In der Folge wurden dem vermeintlichen Schrottlieferanten Beträge von insgesamt mehr als 200.000 Euro gutgeschrieben. Der 21-Jährige und der 29 Jahre alte vermeintliche Zulieferer hätten vermutlich geplant, sich die Beute zu teilen, hieß es.