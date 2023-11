83-Jährige aus Büchen fällt auf „Schockanrufer“ rein

Erneut ist eine Seniorin Opfer von sogenannten Schockanrufern geworden. Eine 83 Jahre alte Frau aus Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg habe einen Betrag in mittlerer fünfstelliger Höhe an eine Unbekannte übergeben, um ihrer Tochter eine angebliche Haftstrafe zu ersparen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.