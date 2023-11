Sea Devils holen früheren NFL-Spieler als Abwehrcoach

Brandon Noble spielte einst für Dallas und Washington in der stärksten Football-Liga der Welt. Jetzt soll er sich um die Defensive der Hamburg Sea Devils in der ELF kümmern.

Blick in das Volksparkstadion während eines Spiels der Hamburg Sea Devils.

Hamburg (dpa/lno). Die Hamburg Sea Devils haben für die kommende Saison in der European League of Football (ELF) einen ehemaligen NFL-Profi für ihren Trainerstab verpflichtet. Wie die Hanseaten am Donnerstag mitteilten, wird sich Brandon Noble als Defensive Coordinator um die Abwehrarbeit des Teams kümmern

Der 49-jährige US-Amerikaner stand für die Dallas Cowboys (1999 bis 2002) und die heutigen Washington Commanders (2004) in 81 NFL-Spielen auf dem Feld, davon 48 Mal als Starter. Noble wird in Hamburg einer der wichtigsten Assistenten von Cheftrainer Matt Johnson.

„Ich freue mich sehr, die Sea Devils in der kommenden Saison zu trainieren“, wurde Noble in einer Mitteilung der Sea Devils zitiert. Sportdirektor Miguel Book ergänzte: „Jemanden wie ihn zu haben, der unserer Verteidigung leitet, ist einfach fantastisch. Seine Erfahrungen auch aus der NFL sind sehr wertvoll, um das Potenzial unserer Jungs voll und ganz auszuschöpfen.“

Im kommenden Jahr starten 17 Teams aus neun Nationen in die vierte EFL-Saison. Das Endspiel soll am 24. September in der Arena des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ausgetragen werden.

