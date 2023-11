2. Bundesliga Schonlau fit für Derby? Walter will „nichts überstürzen“

Hamburg (dpa/lno). Im brisanten Stadtduell mit dem FC St. Pauli kann der Hamburger SV trotz langer Verletzungspause möglicherweise wieder auf die Dienste von Kapitän Sebastian Schonlau setzen. „Es ist wichtig, dass wir bei Bascho sehr behutsam sind. Trotzdem ist er ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist unser Kapitän, mein verlängerter Arm“, sagte Trainer Tim Walter am Mittwoch. Seit dieser Woche nimmt der Abwehrchef wieder am Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten teil. Ob es für einen Einsatz am Millerntor-Stadion reicht, werde „man sehen“.

Dennoch machte der 48-Jährige vor der 110. Auflage des Stadtderbys am Freitag (18.30 Uhr/Sky) klar: „Wir wollen nichts überstürzen.“ Schonlau plagten monatelang Wadenprobleme. Der zuletzt noch fehlende Außenverteidiger Ignace Van der Brempt (Muskelfaserriss) könnte zurückkommen. Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic kehrt nach Gelb-Sperre zurück. Nur noch Leistungsträger Ludovit Reis (Schulter) und Anssi Suhonen (Wadenbeinbruch) stehen weiter nicht zur Verfügung.

Das Derby besitzt nicht nur den Prestige-Charakter. Es ist auch ein absolutes Top-Spiel. Vor dem Duell in dem mit mehr als 29.000 Fans ausverkauften Millerntor-Stadion steht der HSV drei Punkte hinter dem Tabellenführer vom Kiez. Coach Walter mache sich „keine Gedanken“, ob es einen Favoriten gibt oder nicht. „Es ist einfach nur wichtig, dass man Emotionen und Willen zeigt - und trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt“, meinte der Trainer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg