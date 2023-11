HSV Hamburg: Axmann fällt die restliche Saison aus

Schon am Sonntag wird das Schlimmste befürchtet, als Dominik Axmann im Bundesliga-Spiel bei den Füchsen Berlin unglücklich mit dem linken Bein landet. Am Mittwoch kommt die Bestätigung.

Hamburg (dpa/lno). Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss den Rest der Saison auf seinen Rückraumspieler Dominik Axmann verzichten. Der 24-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und muss operiert werden, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Axmann hatte sich am Sonntag bei der Niederlage der Hamburger im Bundesliga-Spiel bei den Füchsen Berlin (31:37) in einer Angriffsaktion verletzt.

Eine Untersuchung in einem Krankenhaus in Hamburg brachte die Gewissheit über die Schwere der Verletzung. „Für Profisportler ist es eigentlich unumgänglich, einen Kreuzbandriss zu operieren, um das Knie wieder richtig stabil zu kriegen und wieder für die extremen Belastungen vorzubereiten“, sagte Mannschaftsarzt Michael Hoffmann. Er hoffe, „dass Dominik im Laufe der Hinrunde der neuen Saison wieder auf dem Feld stehen kann“.

Axmann hatte in seiner Laufbahn schon häufiger mit Verletzungen zu tun. Zuletzt zählte er aber zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Torsten Jansen.

