Wetterdienst: Mitteltemperatur im Herbst ungewöhnlich milde

Im diesjährigen Herbst ist die Mitteltemperatur in Hamburg nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdiensts auf ungewöhnlich milde 11,8 Grad gestiegen. Praktisch völlig ins Wasser fielen der Oktober und November, wie der DWD am Mittwoch mitteilte. „Der Herbst verabschiedete sich so mit 297 Litern pro Quadratmeter, ein Niederschlagsplus von gut 50 Prozent gegenüber dem Klimamittel (195 Liter pro Quadratmeter). Satte 340 Stunden zeigte sich die Sonne in Hamburg.