Verkehr Winterdienst in Hamburg mit Schneepflügen unterwegs

Nach einsetzendem Schneefall und überfrierender Nässe ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) in der Nacht und am Mittwochmorgen im Volleinsatz unterwegs gewesen. „Wir sind gut durchgekommen“, sagte ein Sprecher der SRH der Deutschen Presse-Agentur. Man sei sehr zufrieden. Der Dienst sei nun am Vormittag erst einmal wieder eingestellt worden. Glättebedingte Unfälle seien bislang nicht bekannt. „Von daher macht uns das sehr froh.“ Das Konzept der Stadtreinigung sei aufgegangen.