Brände Brand in einer Lagerhalle in Reinbek

Im Reinbeker Stadtteil Neuschönningstedt (Kreis Stormarn) ist ein Feuer in einer Lagerhalle eines Kfz-Betriebes ausgebrochen. Die Halle stehe in Vollbrand, berichtete ein dpa-Reporter am Mittwochmittag. Zudem habe die Feuerwehr 20 bis 30 Einwohner einer anliegenden Flüchtlingsunterkunft evakuiert. Auch die Polizei bestätigte den Brand. Angaben zur Schadenshöhe oder einer Brandursache konnten die Beamten aber noch nicht machen.