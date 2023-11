Schleifähre „Missunde III“ soll Januar Betrieb aufnehmen

Die solarbetriebene neue Schleifähre „Missunde III“ soll ihren Dienst Ende Januar aufnehmen. Am 3. Januar werde der Fährbetrieb zwischen Kosel (Schwansen) und Brodersby (Angeln) vorübergehend eingestellt, teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz am Dienstag mit. Für Donnerstagnachmittag wird die neue Fähre in Kappeln erwartet. Sie war in Sachsen-Anhalt gebaut worden. Bis Ende Januar sind das Einhängen der neuen Wagenseilfähre und Probefahrten vorgesehen. Ursprünglich sollte es bereits in diesem Frühling losgehen.