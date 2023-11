St. Paulis Irvine wieder bereit für Zahnverlust im Derby

Hamburg (dpa/lno). Kapitän Jackson Irvine vom FC St. Pauli will für einen Erfolg im Stadtderby gegen den Hamburger SV notfalls wieder körperliche Blessuren in Kauf nehmen. Im vergangenen Oktober verlor er bei einem Zusammenstoß mit HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes Teile seiner Frontzähne. „Das war es aber wert“, sagte der Australier mit einem Lachen am Dienstag in einer Medienrunde zu dem Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Freitagabend (18.30 Uhr/Sky). Besagtes Derby gewann St. Pauli mit 3:0.

Irvine trug damals schon eine Gesichtsmaske wegen einer Verletzung, die er einige Tage zuvor erlitten hatte. „Was auch immer als Nächstes auf mich zukommt: Das ist Teil des Spiels“, sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler. „Es wird ein besonderes Spiel.“

Die Hochrisikopartie, die von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet wird, hat in der aktuellen Konstellation weit mehr zu bieten als nur das Prestige in der Hansestadt. „Freitagabend, Derby, Erster gegen Zweiter: Ich denke, es kann kaum besser sein für Fußballfans“, sagte Irvine, der mit seinem Team aktuell drei Punkte vor dem HSV steht.

