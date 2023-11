Lübeck Innensenator tritt aus CDU aus, will aber Senator bleiben

Lübecks Innensenator Ludger Hinsen ist aus der CDU ausgetreten. Das teilte die Partei am Montag mit. Hinsen werde seinen Senatsposten aber behalten, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft, Christopher Lötsch. Gründe für den Parteiaustritt habe Hinsen nicht genannt. Für eine Nachfrage der dpa war er am Montag zunächst nicht erreichbar.