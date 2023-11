Die Polizei hat in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) einen mutmaßlichen Serieneinbrecher dingfest gemacht. Gegen den 31-Jährigen seien am Samstag innerhalb von sieben Stunden fünf Anzeigen wegen Einbruchs und Diebstahls eingegangen, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Festnahme Einbruchserie in Bad Segeberg: Verdächtiger festgenommen

Den Ermittlungen zufolge hat der mutmaßliche Täter zuerst am frühen Morgen die Handtasche einer Frau aus ihrer Wohnung entwendet und sei dann in ein Gartenhaus eingebrochen und dort eingeschlafen, bis der Besitzer ihn bemerkt habe. Im Anschluss versuchte er den Angaben zufolge in ein weiteres Haus einzusteigen, wurde aber hier ebenfalls von einer Bewohnerin bemerkt und flüchtete.

In einem zweiten Gartenhaus in der Nähe habe der Mann daraufhin mehrere Elektroartikel entwendet. Ihm gelang mutmaßlich noch ein weiterer Einbruch, bei dem er aber erneut von einem Bewohner entdeckt wurde.

Die Polizei nahm den 31-Jährigen den Angaben zufolge wegen ausführlicher Zeugenbeschreibungen fest. Bei einer Durchsuchung seien Gegenstände entdeckt worden, die zumindest teilweise den angezeigten Taten zuzuordnen seien.

