Auto fährt über den Deich und stürzt zehn Meter in die Tiefe

Ein Auto mit zwei Insassen ist am späten Sonntagabend am Genter Ufer in Hamburg-Finkenwerder über den Deich gefahren und zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Das Fahrzeug landete auf dem Schotter an der Wasserkante, teilte die Feuerwehr am Montag in Hamburg mit. Bei den Insassen handele es sich um zwei junge Frauen, von denen eine mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die andere wurde von ihrer Mutter abgeholt. Das Auto wurde von der Feuerwehr geborgen und abtransportiert.