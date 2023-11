Leonhard: Bund muss rasch seine Finanzen in Ordnung bringen

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat den Bund aufgefordert, seine Finanzen nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts rasch in Ordnung zu bringen. Die Hansestadt unterstütze „jeden rechtskonformen Weg, der dazu führt, dass die zugesagten Förderungen bundesweit ohne Wettbewerbsverzerrungen umgesetzt werden und damit der eingeschlagene Weg der Transformation in der Industrie vorangebracht wird“, sagte die Senatorin am Montag der dpa nach Beratungen mit ihren Amtskollegen aus Bund und Ländern in Berlin.