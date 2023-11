In Lübeck öffnen elf weihnachtliche Themenwelten ihre Tore

Am Montag werden in Lübeck die Weihnachtsmärkte eröffnet. Bis zum 30. Dezember locken liebevoll geschmückte Stände mit Bratwurst, Glühwein, Zuckerwatte sowie mit weihnachtlichen Dekorationsartikeln. Offiziell eröffnet wird die Weihnachtsstadt am 27. November mit dem „Adventsleuchten“ in St. Marien (16.30 Uhr) und einer Lichterprozession durch die Altstadt. Geöffnet haben die insgesamt elf Lübecker Weihnachtsmärkte vom 27. November bis zum 30. Dezember, der Kunsthandwerkermarkt im Heilig-Geist-Hospital ist vom 1. bis zum 10. Dezember geöffnet.