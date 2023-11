Alsterschwimmhalle nach drei Jahren Bauzeit wieder eröffnet

Lange mussten die Hamburgerinnen und Hamburger auf die Alsterschwimmhalle im Stadtteil Hohenfelde verzichten, nun können dort nach dreijähriger Bauzeit endlich wieder Bahnen gezogen werden. Am Montagmorgen (6.30 Uhr) startet das Sport- und Freizeitbad mit der markanten Architektur in seinen regulären Betrieb. Badbetreiber Bäderland ging davon aus, dass der Andrang am ersten Öffnungstag hoch sein wird. Bereits am Sonntag durften die ersten wenigen Gäste exklusiv dort schwimmen, die vorab Freikarten gewonnen oder sich rechtzeitig angemeldet hatten.