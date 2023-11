Offizieller Start der meisten Weihnachtsmärkte in Hamburg

In Hamburg starten am Montag die meisten der Weihnachtsmärkte. Die beliebteste Veranstaltung dieser Art dürfte der traditionelle Weihnachtsmarkt am Rathaus sein, auf dem die erwarteten knapp drei Millionen Besucher fast 80 Stände ablaufen können. Dort wird um 11.00 Uhr Roncalli-Gründer Bernhard Paul zur Eröffnung erwartet. Der von Roncalli veranstaltete Weihnachtsmarkt findet unter dem Motto „Kunst statt Kommerz“ statt.

Hamburg (dpa/lno). In Hamburg starten am Montag die meisten der Weihnachtsmärkte. Die beliebteste Veranstaltung dieser Art dürfte der traditionelle Weihnachtsmarkt am Rathaus sein, auf dem die erwarteten knapp drei Millionen Besucher fast 80 Stände ablaufen können. Dort wird um 11.00 Uhr Roncalli-Gründer Bernhard Paul zur Eröffnung erwartet. Der von Roncalli veranstaltete Weihnachtsmarkt findet unter dem Motto „Kunst statt Kommerz“ statt.

Glühwein, Gebäck und Kunstgewerbe bieten in diesem Jahr 36 Weihnachtsmärkte auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Hansestadt an. Zahlreiche weitere Märkte gibt es auf Privatgrund vor allem an Kirchen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Märkte nicht verändert, die Anzahl der Stände steigt voraussichtlich jedoch um zwei Dutzend auf rund 550.

Die meisten Weihnachtsmärkte öffnen deutlich vor dem 1. Advent, der Wandsbeker Winterzauber läuft schon seit dem 3. November und geht noch bis zum 1. Januar, also gut doppelt so lang wie die eigentliche Weihnachtszeit. Der Weihnachtsmarkt am Michel, den die Gemeinde der Hauptkirche zum ersten Advent veranstaltet, gilt als der älteste Hamburgs. Genauso groß wie auf dem Rathausmarkt ist der bereits am Donnerstag gestartete Weiße Zauber am Jungfernstieg vor der Kulisse der Binnenalster. Mit einem breiten Angebot von Kunsthandwerk punktet der Weihnachtsmarkt auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz.

