Migration Demonstration gegen Verschärfung des Asylrechts in Kiel

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag in Kiel gegen Verschärfungen des Asylsystems demonstriert. Der Protest sei friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonntag. Während die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 350 Menschen schätzte, sprachen die Veranstalter von mehr als 500 Teilnehmenden. Hintergrund ist die geplante Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Die Demonstranten zogen mit Plakaten durch die Kieler Innenstadt.