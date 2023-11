Der VfB Lübeck holt mit der letzten Aktion des Spiels ein Unentschieden gegen Arminia Bielefeld. Eine wilde Phase in der zweiten Halbzeit und eine spannende Schlussphase sorgen für Unterhaltung.

Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer steht am Spielfeldrand.

3. Liga 2:2 - Facklam schießt Lübeck in der Nachspielzeit zum Remis

Lübeck (dpa/lno). Der VfB Lübeck hat dank eines Doppelpacks von Stürmer Mats Facklam ein spätes Unentschieden in der 3. Fußball-Liga erkämpft. Gegen Arminia Bielefeld drehten die Hanseaten am Sonntag einen Rückstand mit der letzten Aktion des Spiels zu einem 2:2 (0:0). Die Hanseaten stehen nach 16 Spielen auf dem 16. Tabellenplatz, können jedoch noch vom Halleschen FC überholt werden.

Vor 8293 Zuschauern im Stadion an der Lohmühle hatten Merveille Biankadi (56. Minute) und Leon Schneider (62.) für Bielefeld getroffen. Facklam (63./90+6) wurde zum Lübecker Held des Tages.

Beide Mannschaften hatten sich zunächst schwergetan, der zweite Durchgang entschädigte jedoch für 45 zähe Minuten. Nach Flanke von Kaito Mizuta verlängerte Fabian Klos per Kopf auf Biankadi, der aus kurzer Distanz per Direktabnahme traf. Kurz darauf erhöhte Schneider - wieder hatte Klos per Kopfball die Vorlage geliefert.

Lübeck zeigte Moral: Der Sekunden zuvor eingewechselte Facklam traf mit einem wuchtigen Distanzschuss direkt zum Anschlusstreffer. In einem Akt der Verzweiflung, bei dem auch VfB-Torhüter Philipp Klewin bei einem Freistoß in der siebten Minute der Nachspielzeit als Stürmer aushalf, kam der Ball über Umwege zum frei stehenden Facklam, der Lübeck das späte Remis ermöglichte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg