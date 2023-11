Polizeieinsatz Konfrontation auf St. Pauli: 18 Menschen in Gewahrsam

Wegen einer aufgeheizten Stimmung zwischen zwei Menschengruppen ist es in Hamburg auf St. Pauli zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. 18 Menschen seien in der Nacht zu Sonntag dabei in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Demnach gab es zwischen einer etwa 10-köpfigen Gruppe, die sich vor einer Bar befand, und einer 80 bis 100-köpfigen Gruppe auf der anderen Straßenseite eine verbale Auseinandersetzung.