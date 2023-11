Leichte Schneeschauer im Norden erwartet

An der Ostsee sowie an der Elbe rechnet der Wetterdienst für die Nacht zum Dienstag bereits mit Schneefällen. Einen Vorgeschmack gab es am Sonntag in Hamburg.

Hamburg (dpa/lno). In Hamburg und an der Ostseeküste rechnen Wetterexperten in der Nacht zum Dienstag mit einem kleinen Wintereinbruch. In der Hansestadt und an der Elbe seien dann leichtere Schneefälle zu erwarten, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Schneefälle gebe es dann auch an der Ostsee, diese würden schauerartig ins Binnenland ziehen. Örtlich seien bis zu fünf Zentimeter Schnee möglich. Am Mittwoch würden aber bereits wieder Plusgrade erwartet.

Bereits am Sonntag haben leichte Schneefälle in Hamburg zwischenzeitlich Wintergefühle aufkommen lassen. In einem Park nahe des Uniklinikums Eppendorf waren einige Wege mit einer dünnen weißen Schicht überzogen, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Kinder nutzten die ersten Schneefälle, um einen kleinen Schneemann zu formen. Auch auf dem Hamburger Fischmark lag am Sonntagvormittag kurz etwas Schnee. Dieser blieb aber nur vorübergehend liegen.

