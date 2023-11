Konflikt zwischen Jugendlichen löst Großeinsatz aus

Eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen hat am Bahnhof in Schwarzenbek (Landkreis Herzogtum Lauenburg) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es dabei am Samstag zu Körperverletzungen und Bedrohungen gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Hintergrund des Konflikts sei eine Körperverletzung am Tag zuvor in Hamburg gewesen. Die Ermittlungen dauern an.