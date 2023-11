Opernintendant Klaus Zehelein für Lebenswerk geehrt

Hamburg. Opernintendant Klaus Zehelein (83) ist beim Deutschen Theaterpreis „Der Faust 2023“ für sein Lebenswerk geehrt worden. „Sie haben sich unglaublich mutig für ein grundlegend neues Verständnis von Musiktheater, ja für seine Revolutionierung eingesetzt“, sagte der russische Regisseur Kirill Serebrennikow in seiner Laudatio am Samstagabend im Hamburger Thalia Theater. Der Deutsche Theaterpreis ehrt herausragende künstlerische Leistungen, die die Vielfalt der Theaterlandschaft in Deutschland widerspiegeln.

Zehelein (83) war von 1991 bis 2006 Opernintendant an der Staatsoper Stuttgart. Danach leitete er als Präsident die Bayerische Theaterakademie August Everding im Prinzregententheater München. Er war auch Dozent an der Universität Oldenburg und arbeitete neben anderen Stationen als Chefdramaturg und Operndirektor an der Oper seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main. Von 2003 bis 2015 amtierte Zehelein als Präsident des Deutschen Bühnenvereins.

Insgesamt wurde der Theaterpreis in zwölf weiteren Kategorien vergeben: Ligia Lewis (Darsteller:in Tanz), Fritzi Haberlandt (Darsteller:in Schauspiel), Vera-Lotte Boecker (Darsteller:in Musiktheater), Wicki Bernhardt und Janna Pinsker (Darsteller:in Theater für junges Publikum), Florentina Holzinger (Inszenierung Tanz), Stefan Bachmann (Inszenierung Schauspiel), David Hermann (Inszenierung Musiktheater), Alexander Riemenschneider (Inszenierung Theater für junges Publikum), Manuel Braun, Jonas Dahl und Rainer Sellmaier (Raum), Michael v. zur Mühlen (Ton und Medien), Johanna Trudzinski (Kostüm), Thomas Krupa und Tobias Bieseke (Genrespringer).

