St. Pauli zittert sich gegen Rostock zum Sieg im Nordduell

Der FC St. Pauli bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. In Rostock sah es lange nach einem sicheren Hamburger Sieg aus, doch Rostock machte die Partie noch einmal spannend.

Rostock. Der FC St. Pauli hat in einem umkämpften Spiel der 2. Fußball-Bundesliga den FC Hansa Rostock geschlagen. Vor 27 100 Zuschauern im Ostseestadion gewannen die Hamburger mit 3:2 (3:1). Zuerst traf der Rostocker Junior Brumado (9. Minute) per Handelfmeter zur Führung. Die Elf von Fabian Hürzeler blieb jedoch ruhig und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten noch in der ersten Halbzeit. Manolis Saliakas (15.) glich mit einem sehenswerten Distanzschuss aus, Marcel Hartel (18.) und Oladapo Afolayan (23.) trafen danach ebenfalls für den Tabellenführer.

Die Gäste besaßen danach noch Möglichkeiten auf einen vierten Treffer, verpassten aber eine frühzeitige Entscheidung. In der Schlussphase verkürzte Hansa per Foulelfmeter durch Brumado auf 2:3 (78.). Der Ausgleich blieb den Rostockern trotz weiterer Top-Chancen verwehrt und die Hamburger Gäste brachten den Vorsprung über die Zeit.

Damit hat St. Pauli eine Woche vor dem Hamburger Stadtderby drei Punkte Vorsprung auf den HSV. Rostock steht nach 14 Spielen auf dem 14. Tabellenplatz, kann jedoch noch Karlsruhe und Schalke überholt werden.

