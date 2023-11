Straßenglätte löst mehrere Verkehrsunfälle im Norden aus

Glatte Straßen haben in der Nacht zum Samstag und am Morgen zu mehreren Unfällen auf Straßen in Schleswig-Holstein geführt. In Wacken (Kreis Steinburg) wurden eine Person bei einem Autounfall durch Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit schwer und eine andere Person leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie kamen ins Krankenhaus.