19-Jähriger flüchtet nach Unfall und baut weiteren

Ein 19-Jähriger ist in Hamburg nach einem Autounfall geflüchtet und hat daraufhin einen weiteren Unfall verursacht. Der junge Mann war am Freitagabend mit seinem Auto in Kirchdorf-Süd rückwärts gegen einen stehenden Wagen gefahren und geflohen, wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige Fahrer des beschädigten Wagens saß währenddessen jedoch in seinem Fahrzeug und nahm schließlich die Verfolgung des 19-Jährigen auf.

Hamburg (dpa/lno). Ein 19-Jähriger ist in Hamburg nach einem Autounfall geflüchtet und hat daraufhin einen weiteren Unfall verursacht. Der junge Mann war am Freitagabend mit seinem Auto in Kirchdorf-Süd rückwärts gegen einen stehenden Wagen gefahren und geflohen, wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige Fahrer des beschädigten Wagens saß währenddessen jedoch in seinem Fahrzeug und nahm schließlich die Verfolgung des 19-Jährigen auf.

Nach ersten Angaben der Polizei verlor der 19-Jährige kurze Zeit später wegen des hohen Tempos die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte ein weiteres Auto und fuhr danach frontal in einen am Straßenrand stehenden Baum. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt rund 17.000 Euro. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg