Auto stößt mit Zug zusammen: Fahrer schwer verletzt

Ein Auto ist auf einem Bahnübergang in Rosendahl (Kreis Nordfriesland) mit einem Zug zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer sei dabei am Freitagnachmittag schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die 25 Reisenden im Zug wurden durch eine Schnellbremsung des Zuges nicht verletzt, wie es hieß. Der Autofahrer kam ins Krankenhaus. Die eingleisige Bahnstrecke zwischen Jübek und Husum war bis zum Abend gesperrt.