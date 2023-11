Warnstreik: Landesbeschäftigte ziehen vor Finanzministerium

Rund 2000 Beschäftigte des Landes sind bei einem Warnstreik am Freitag zum Finanzministerium in Kiel gezogen. Der Verband dbb Beamtenbund und Tarifunion hatte dazu aufgerufen, für höhere Löhne auf die Straße zu gehen. Die Beschäftigten warteten bislang vergeblich auf ein Angebot der Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen, hieß es im Vorfeld vom Verband.