Landtag stellt 10-Punkte-Plan gegen Antisemitismus vor

Blick auf den Plenarsaal des Schleswig-Holsteinischen Landtags in Kiel.

Der Landtag will am Freitagmorgen einen 10-Punkte-Plan für jüdisches Leben in Schleswig-Holstein vorstellen. Dieser Plan soll dafür sorgen, dass alle staatlichen Ebenen aktiv Maßnahmen gegen Antisemitismus ergreifen, hieß es im gemeinsamen Antrag aller fünf Landtagsfraktionen.