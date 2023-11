Mehr als 50 Kilogramm Cannabis bei Flensburg sichergestellt

Mehr als 50 Kilogramm Cannabis und 900 Pflanzen hat die Polizei bei der Durchsuchung einer Halle in Achtrup (Kreis Nordfriesland) beschlagnahmt. Bei der Aktion am Mittwoch vergangener Woche fanden die Beamten eine Anbauanlage inklusive Equipment und Cannabis im abgepackten, teilweise verkaufsfertigen Zustand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Kriminalpolizei Niebüll und die Staatsanwaltschaft Flensburg ermitteln nun gegen den 42-jährigen Betreiber der Anlage.