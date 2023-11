Rostock-Coach Schwartz hofft auf Fußballfest gegen St. Pauli

Rostock. Alois Schwartz hat klare Erwartungen an das Spiel des FC Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli. „Es wäre schön, wenn wir hier ein Fußballfest haben, das sportlich auf dem Rasen entschieden wird“, sagte der Trainer der Mecklenburger vor dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen die Hamburger. Der 56-Jährige hofft, dass es bei dem wegen der Fanrivalität zwischen den beiden Clubs stets brisanten Duell „außerhalb ruhig bleibt“.

In die Partie gegen den Spitzenreiter gehen die auf Platz 13 stehenden Rostocker als klarer Außenseiter. Allerdings kann ein Blick in die Statistik den Gastgebern Mut machen, denn die beiden letzten Heimspiele gegen die Hamburger wurden gewonnen. In der vergangenen Serie setzte sich Hansa im Ostseestadion mit 2:0 durch, in der Spielzeit davor mit 1:0. Die Mannschaft und deren Auftreten gebe ihm Zuversicht, dass diese Serie nicht reißt, sagte Schwartz am Donnerstag.

Der Respekt vor dem Tabellenersten ist dennoch groß. „St. Pauli macht seit Längerem nichts falsch“, sagte Alois Schwartz, der seinem Trainerkollegen Fabian Hürzeler eine hervorragende Arbeit attestierte. Personell haben die Rostocker, die zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen geholt haben, nur ein Problem: Mittelfeldmotor Svante Ingelsson fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte, die er beim 2:1-Auswärtssieg über den 1. FC Magdeburg kassiert hatte.

