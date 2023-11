Mann wird bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist bei einem Frontalzusammenstoß in Eckernförde schwer verletzt worden. Der 28-Jährige geriet am Donnerstagmorgen mit seinem Auto aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Sein Fahrzeug blieb im Straßengraben liegen. Die B76 wurde vorübergehend voll gesperrt.