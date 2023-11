Walter will Yalcinkaya „einen sportlichen Weg aufzeigen“

Bilal Yalcinkaya überzeugt bei der U 17-WM in Indonesien als deutscher Edel-Joker. In Hamburg will HSV-Trainer Tim Walter das Talent weiter fördern.

Hamburg (dpa/lno). Trainer Tim Walter ist hocherfreut über die Entwicklung seines Schützlings Bilal Yalcinkaya bei der U 17-Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien. „Wir sind auch immer im Austausch“, sagt Walter. Yalcinkaya, der im Nachwuchs des Hamburger SV spielt, hatte zuletzt die deutsche Auswahl mit seinem Treffer zum 3:2 gegen die USA ins Viertelfinale geschossen. Für Yalcinkaya war es bereits der zweite Treffer im Turnier.

„Wir betrachten das mit großer Freude, wie der Junge agiert, weil er das bei uns im Training natürlich auch schon sehr häufig gezeigt hat“, sagt Walter. „Von daher freuen wir uns sehr für den Kleinen, aber freuen uns auch, wenn er wieder da ist.“ Beim HSV hatte es Yalcinkaya zuletzt bis in den Spieltagskader gegen Holstein Kiel geschafft. Auf sein Profidebüt wartet der 17-Jährige derweil noch.

„Wir fördern den Jungen, aber fordern ihn auch“, sagte Walter. „Ich glaube, das ist das alles Entscheidende, dass wir versuchen, ihm einen sportlichen Weg aufzuzeigen.“ Eine Perspektive dürfte aktuell das alles Entscheidende sein. Yalcinkaya, der aktuell einen Fördervertrag beim HSV hat, soll bei den Hanseaten langfristig gehalten werden. Mit seinen aktuellen Leistungen fällt der offensive Mittelfeldspieler auf. Bevor es in Hamburg um seine Zukunft geht, trifft Yalcinkaya mit der deutschen Auswahl am Freitag (9.30 Uhr/Sky) auf Spanien. Das Turnier in Indonesien endet am 2. Dezember.

