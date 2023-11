Alstertanne auf der Binnenalster strahlt wieder

Pünktlich zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte erstrahlt auch die Alstertanne auf der Binnenalster. Zusammen mit Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer wird Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Donnerstag (17.00 Uhr) die Lichter an der 15 Meter hohen Nordmanntanne einschalten. Die Tanne stammt in diesem Jahr aus einer Baumschule in Horst in Schleswig-Holstein und wurde bereits am Sonntag in die Hamburger Innenstadt transportiert und mit Hilfe eines Krans auf einem Ponton verankert. Anschließend wurde die Tanne mit 900 Energiesparlampen geschmückt. Bis zum 8. Januar soll sie nun von 12 Uhr bis 24 Uhr für eine weihnachtliche Atmosphäre sorgen.