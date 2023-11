Finanzen Landtag will Haushaltsnotlage in SH beschließen

Der Landtag will am Donnerstag in Kiel über eine Haushaltsnotlage Schleswig-Holsteins für 2023 beraten. Dadurch können Mittel beispielsweise für die Krankenhausfinanzierung oder den Schulbau auch nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts wie geplant aus Notkrediten fließen. Neben den Folgen der Corona-Pandemie führt die Koalition auch Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die schwere Ostsee-Sturmflut vom Oktober an, die teils heftige Schäden verursacht hat.