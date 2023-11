Zeugen nach Sexualdelikt in Hamburg gesucht

Ein Unbekannter hat eine 43-Jährige in Hamburg-Borgfelde angegriffen und sexuell belästigt. Der Mann habe die Frau am späten Dienstagabend auf ihrem Nachhauseweg zu Boden gerissen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau habe laut um Hilfe geschrien und so Anwohner auf sich aufmerksam gemacht. Der Mann sei daraufhin geflüchtet. Die 43-Jährige hat sich den Angaben zufolge leicht am Arm verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.