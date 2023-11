Dänemark meldet Vogelgrippe nahe der deutschen Grenze

In einer dänischen Fasanenzucht nahe der deutschen Grenze ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Wegen der Ansteckungsgefahr würden in dem Betrieb bei Tønder alle etwa 2700 Tiere getötet, teilte die Veterinär- und Lebensmittelbehörde am Mittwoch mit. Sie forderte Landwirte und Hobbyzüchter in dem Gebiet auf, ihre Tiere in abgedeckte Gehege zu bringen und dort zu füttern. Kontakt zu Wildtieren müsse vermieden werden.