Land erhofft sich vom Bund mehr Geld für Asylpolitik

Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl» hängt an einer Wand.

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hätte sich vom Bund mehr Geld für die Finanzierung der festgelegten Migrationsbeschlüsse vorgestellt. Der Bund wolle sich nicht an der Finanzierung beteiligen, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. Sie vertrat den erkrankten Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU).