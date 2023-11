Zwei leichtverletzte Polizisten bei Verkehrskontrolle

Zwei Polizisten haben während einer Verkehrskontrolle in Kiel leichte Verletzungen erlitten. Am Mittwochmittag hielten die Beamten im Stadtteil Gaarden ein Auto an und stellten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hat, wie die Polizei mitteilte. Zudem schien der 29-Jährige Drogen genommen zu haben, hieß es.