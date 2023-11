Frontalzusammenstoß in Ahrensburg: zwei Frauen verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Ahrensburg sind zwei Menschen verletzt worden. Laut Angaben der Polizei von Mittwoch geriet eine 67-jährige Autofahrerin am Dienstag aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal mit dem Wagen einer 40-jährigen Autofahrerin zusammen.

Die 67-Jährige musste noch am Unfallort reanimiert werden. Anschließend wurde sie für eine weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Mit leichten Verletzungen wurde außerdem die 40-Jährige in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten an.

