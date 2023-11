Kreditkartenbetrug über 40.000 Euro: Öffentliche Fahndung

Mehr als 40.000 Euro hat ein Mann im Mai mit gestohlenen Bankkarten erbeutet, jetzt fahndet die Polizei öffentlich mit Fotos nach ihm. Der Verdächtige hatte einem 82-Jährigen in Hamburg-Sasel die Karten sowie einen Zettel mit PIN-Nummern aus dessen Wohnung gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In den folgenden Tagen habe er damit in Hamburg und im Kreis Stormarn Geld vom Konto seines Opfers abgehoben und eingekauft. Inzwischen lägen der Polizei Bilder aus den Überwachungskameras der Geldautomaten vor.