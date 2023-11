Rotlichtsünder attackiert Polizisten vor Schulklasse

Ein Polizist und Verkehrsausbilder für Schulklassen ist vor den Augen etlicher Kinder von einem ertappten Rotlichtsünder angegriffen und verletzt worden. Der 53 Jahre alte Beamte habe am Montag mit einer Schar Schulkinder im Hamburger Stadtteil St. Georg gerade an einer roten Fußgängerampel gewartet, als plötzlich ein 20-Jähriger die Straße passiert habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Seiner Vorbildfunktion und Dienstpflicht folgend habe der Polizist den jungen Mann sofort zur Rede gestellt.